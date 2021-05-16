«Атлетик» — «Реал Мадрид»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Испании

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Атлетик» — «Реал Мадрид».

Ставка: победа «Реала» за 1.63, ИТБ 2 гола «Реала» за 2.34.

"«Атлетик Бильбао» — удивительная команда. Я назвал бы её кубковой. Они только что обыграли грандов испанского футбола, «Атлетико Мадрид» и «Севилью». В то же время умудрились сыграть вничью с «Осасуной» и проиграть «Уэске». Команду «колбасит», но на конкретную игру могут собраться.



То же самое относится и к «Реалу», который уже повторил рекордную для себя беспроигрышную серию. Думаю, она продолжится. В последнем матче Зидан одержал уверенную победу. Очень хорошо сыграл на месте левого защитника воспитанник клуба Гутьеррес. Думаю, и в этой игре он появится в стартовом составе. Кроме того, получили время Иско, Асенсио, Азар снова вышел на замену. Дали отдохнуть Тони Кроосу. Ротация есть, глубина состава есть. А решающие матчи «Реал» умеет играть как никто другой.



Игра наверняка будет напряжённой. Учитывая проблемы «Реала» в обороне, я думаю, что «Атлетик» забьёт. Но я почти уверен, что победит именно «Реал».



Мой прогноз – победа «Реала». А учитывая, что я верю в голы хозяев, то поставлю также на ИТБ2 2 мяча".