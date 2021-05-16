«Тамбов» — «Зенит»: прогноз Александра Аксёнова на матч РПЛ в Саранске

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 30-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Тамбов» — «Зенит».
Ставка: победа «Зенита» с форой (-2.5) за 1.88.
«Питерский «Зенит» уже давно оформил чемпионство, а потому последние туры чемпионата России проводит, не имея какой-то глобальной цели. Сергей Семак по-прежнему рассчитывает на многих основных, но вот, например, тот же Артём Дзюба в предыдущем матче с «Уфой» участия не принял. Думаю, что и с «Тамбовом» Артём не сыграет — у Дзюбы только-только родился третий ребёнок, и, скорее всего, Семак просто не возьмёт его с собой в Саранск.
Думается, что в завершающем туре чемпионата шанс проявить себя получат многие резервисты. И поскольку у «Зенита» прекрасная скамейка, уверен, что в любом игровом сочетании питерцы будут иметь невероятное преимущество с командой, которая не только прощается с РПЛ, но и вообще, скорее всего, перестанет существовать.
Таким образом, мой прогноз на матч «Тамбов» — «Зенит» — победа «Зенита» с форой минус 2.5».
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