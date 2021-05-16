«Вашингтон» — «Бостон»: результат первого матча серии Кубка Стэнли, как сыграл Овечкин

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошёл первый матч серии плей-офф Кубка Стэнли сезона-2020/2021, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз».



Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «Кэпиталз» в овертайме. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Том Уилсон, Бренден Диллон и Ник Дауд. За «Бостон» голы забили Джейк Дебраск и Ник Ритчи.

Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин за 18.26 на льду (1:57 — в большинстве) записал на свой счёт результативную передачу, четыре раза бросил по воротам соперника, совершил четыре силовых приёма и заработал показатель полезности «+1». Защитник Дмитрий Орлов за 24.51 на льду результативными действиями не отметился.

Ставки на ничью в основное время принимались за 4.00: выигрыш с 1000 рублей составил бы 4000 рублей. Успех «Вашингтона» оценивался в 3.04, успех «Бостона» — в 2.33.

Тотал меньше 4.5 шайбы шёл за 2.36, итоговая победа «Вашингтона» — за 2.35, а точный счёт 2:2 — за 9.90.