Доминик Кёпфер — Бенуа Пэр: прогноз Павла Кириченко на матч турнира в Женеве

Профессиональный каппер Павел Кириченко подготовил прогноз на матч первого круга турнира АТР в Женеве между Домиником Кёпфером и Бенуа Пэром.



Ставка: победа Кёпфера с форой (-3.5) за 1.70.



«Про отношение Бенуа Пэра к теннису в последнее время уже редко говорят, ибо все уже привыкли к тому, что француз катается по турнирам без мотивации, собирает призовые за участие в первом круге и наслаждается жизнью. Если даже на турнирах АТР-500 и АТР-1000 Пэр отбывал номер на корте, то странно ожидать от него всплеска на рядовом турнире АТР-250.



Доминик Кёпфер замыкает топ-50, и на грунте это вполне боеспособная единица. А главное — это теннисист, который играет с нормальной самоотдачей, чего при таком Пэре должно быть достаточно для победы.



Поэтому в очередной раз нынешней весной играю минусовую фору на соперника Пэра и рассчитываю, что неожиданного вдохновения у француза не случится», — сказал Кириченко.