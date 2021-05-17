Доминик Кёпфер — Бенуа Пэр: прогноз Павла Кириченко на матч турнира в Женеве

Профессиональный каппер Павел Кириченко подготовил прогноз на матч первого круга турнира АТР в Женеве между Домиником Кёпфером и Бенуа Пэром.
Ставка: победа Кёпфера с форой (-3.5) за 1.70.
«Про отношение Бенуа Пэра к теннису в последнее время уже редко говорят, ибо все уже привыкли к тому, что француз катается по турнирам без мотивации, собирает призовые за участие в первом круге и наслаждается жизнью. Если даже на турнирах АТР-500 и АТР-1000 Пэр отбывал номер на корте, то странно ожидать от него всплеска на рядовом турнире АТР-250.
Доминик Кёпфер замыкает топ-50, и на грунте это вполне боеспособная единица. А главное — это теннисист, который играет с нормальной самоотдачей, чего при таком Пэре должно быть достаточно для победы.
Поэтому в очередной раз нынешней весной играю минусовую фору на соперника Пэра и рассчитываю, что неожиданного вдохновения у француза не случится», — сказал Кириченко.
- 17 мая 2021
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
07:45
-
07:38
- 16 мая 2021
-
20:54
-
19:00
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:00
-
13:20
-
13:15
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:32
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:09