«Лацио» — «Торино»: ставка Максима Калиниченко на матч Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч итальянской Серии А «Лацио» — «Торино».



Ставка: «Торино» не проиграет за 1.82.



«Лацио» и «Торино» сыграют в перенесённом матче 25-го тура итальянского чемпионата. Встречаются соперники из разных частей турнирной таблицы.



«Лацио» не смог выдержать высокой конкуренции на верхушке таблицы Серии А. Если в прошлом сезоне он смог уверенно закрепиться в первой тройке, то сейчас смог обеспечить себе только шестое место и выход в Лигу Европы. С 67-ю баллами римляне отстают от «Ювентуса» с позиции выше уже на восемь очков.



В прошлом туре у команды Индзаги была принципиальная встреча – дерби с «Ромой». Но помимо исторического значения этого матча, это была игра двух соседей по таблице. «Рома» — единственный топ-клуб Италии, который выступает хуже «Лацио» в этом сезоне. И ему команда Индзаги всё-таки проиграла – 0:2 без вариантов.



Хотя по сравнению с «Торино», у «Лацио» всё прекрасно. Туринцы провалили этот розыгрыш Серии А. Сейчас они идут на грани вылета в Серию Б. «Торино» располагается на 17-м месте и опережает «Беневенто» из зоны вылета только на три балла. Так что у этой команды ещё есть вероятность вылета.



Я считаю, что турнирное положение обеих команд повлияет на их встречу. Всё-таки «Лацио» уже ниже не опустится, сейчас он спокойно доигрывает сезон. Ну а «Торино» близок к катастрофе, его может выбить из турнира «Беневенто». Так что для туринцев это будет матч смерти.



По моему мнению, «Торино» ни за что не проиграет в этом матче. На это я и предложу поставить – туринский клуб не уступит», — сказал Калиниченко.

«Лацио» — «Торино». Прогноз: Индзаги и Иммобиле не спешат уходить в отпуск Положение римлян в Серии А уже не изменится, но они чертовски хороши на своём поле.