«Лацио» — «Торино»: ставка Максима Калиниченко на матч Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч итальянской Серии А «Лацио» — «Торино».
Ставка: «Торино» не проиграет за 1.82.
«Лацио» и «Торино» сыграют в перенесённом матче 25-го тура итальянского чемпионата. Встречаются соперники из разных частей турнирной таблицы.
«Лацио» не смог выдержать высокой конкуренции на верхушке таблицы Серии А. Если в прошлом сезоне он смог уверенно закрепиться в первой тройке, то сейчас смог обеспечить себе только шестое место и выход в Лигу Европы. С 67-ю баллами римляне отстают от «Ювентуса» с позиции выше уже на восемь очков.
В прошлом туре у команды Индзаги была принципиальная встреча – дерби с «Ромой». Но помимо исторического значения этого матча, это была игра двух соседей по таблице. «Рома» — единственный топ-клуб Италии, который выступает хуже «Лацио» в этом сезоне. И ему команда Индзаги всё-таки проиграла – 0:2 без вариантов.
Хотя по сравнению с «Торино», у «Лацио» всё прекрасно. Туринцы провалили этот розыгрыш Серии А. Сейчас они идут на грани вылета в Серию Б. «Торино» располагается на 17-м месте и опережает «Беневенто» из зоны вылета только на три балла. Так что у этой команды ещё есть вероятность вылета.
Я считаю, что турнирное положение обеих команд повлияет на их встречу. Всё-таки «Лацио» уже ниже не опустится, сейчас он спокойно доигрывает сезон. Ну а «Торино» близок к катастрофе, его может выбить из турнира «Беневенто». Так что для туринцев это будет матч смерти.
По моему мнению, «Торино» ни за что не проиграет в этом матче. На это я и предложу поставить – туринский клуб не уступит», — сказал Калиниченко.
- 18 мая 2021
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
07:15
- 17 мая 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
07:45
-
07:38
- 16 мая 2021
-
20:54
-
19:00
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:00
-
13:20
-
13:15
-
12:45
-
12:30