«Саутгемптон» – «Лидс»: прогноз Артура Петросьяна на игру чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 37-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Саутгемптон» – «Лидс».
Ставка: «Лидс» не проиграет и обе забьют за 2.11.
«Лидс» и не думает останавливаться. Даже когда турнирных задач уже не осталось, Марсело Бьелсе удается добиваться от своих подопечных полной самоотдачи и соответствующего футбола, который никого не может оставить равнодушным. Думаю, два оставшихся матча йоркширцы проведут на таком же достойном уровне и более чем заслуженно финишируют в верхней части турнирной таблицы.
«Святые» тоже наконец заиграли в более-менее приличный футбол, правда слишком поздно. Сезон команда можно сказать провалила, явно не на 14-е место у нее потенциал… Тем не менее, в последней паре матчей игроки выглядели раскрепощенными и заслуженно переиграли «Пэлас» и «Фулхэм» с одинаковым счетом 3:1.
Думаю, при долгожданной поддержке болельщиков как минимум один раз они отличатся и на этот раз, но более голодный «Лидс», тем не менее, как минимум не проиграет», — сказал Петросьян.
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