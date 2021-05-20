Доминик Стефан Стрикер — Пабло Андухар: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Женеве

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1/4 финала турнира в Женеве Доминик Стефан Стрикер — Пабло Андухар.



Ставка: индивидуальный тотал Стрикера больше 12 геймов за 1.83.



«Юный швейцарец Стрикер повторяет рекорды самого Роджера Федерера и в целом отличную игру пока демонстрирует, выбив из борьбы Чилича с Фучовичем, причем оба матча закрыв в двух сетах.



В четвертьфинале вполне могла состояться встреча Доминика с кумиром и объектом сравнения, но Федерер к турниру оказался не готов, к большому сожалению. За выход в полуфинал Стрикеру предстоит сразиться с Пабло Андухаром, профильным грунтовиком, но не самым серьезным соперником.



По игре прямо сейчас Стрикер даже сильнее будет, и это не шутка. Однако не станем игнорировать тот факт, что он еще молод и неокрепшая психика может дать сбой. Потому победу заигрывать не станем, ограничимся индивидуальным тоталом геймов, который можно пробить, даже уступив в трехсетовой борьбе», — сказал Фомин.