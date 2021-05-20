Дарина Денисова: семь матчей Евро-2020 в России — хорошая новость для букмекеров

Российские легальные БК активно готовятся к матчам предстоящего футбольного Евро-2020, что пройдёт с 11 июня по 11 июля. По мнению президента СРО «Ассоциация букмекерских контор» (СРО БК) Дарины Денисовой, настоящим триггером роста интереса к турниру отечественных игроков на ставках станет тот факт, что целых семь поединков состоятся в Санкт-Петербурге.



По словам главы отраслевой организации, перенос прошлым летом в результате пандемии коронавируса Евро-2020 на год текущий стал разочарованием для букмекерских контор и обернулся для большинства из них серьёзными финансовыми потерями.



«В прошлом году букмекеры развернули массированные маркетинговые кампании уже за несколько месяцев до Евро, затратили немалые средства из рекламных бюджетов года. Но случился форс-мажор, которого никто, конечно, не ожидал. К счастью, европейские футбольные власти нашли способ провести турнир год спустя — пусть даже и с цифрами «2020» в названии, что были оставлены в маркетинговых целях», — подчеркнула Дарина Денисова.



Изначально Санкт-Петербург должен был принять четыре игры. Но в результате того, что власти Ирландии не смогли гарантировать УЕФА проведение игр со зрителями на трибунах (количество вакцинированных в этой стране растёт очень медленно), было принято решение перенести три запланированных в ирландской столице Дублине игры как раз в Санкт-Петербург. Теперь город на Неве станет хозяином целых семи поединков, в том числе двух игр сборной России на групповом этапе (с Бельгией 12 июня и с Финляндией 16 июня). Также в Питере 2 июля состоится и один из четвертьфиналов.



«Как болельщики, так и, собственно, представители букмекерской индустрии помнят, каким праздником стал футбольный чемпионат мира 2018 года. Конечно, статус еврочемпионата несколько ниже, но в текущем году он остаётся, бесспорно, главным событием в спортивном и беттинговом календарях», — убеждена Дарина Денисова.



Президент СРО БК также отметила как позитивный факт увеличение матчей в Санкт-Петербурге с четырёх до семи.



«Для отраслевого сообщества это весьма радостные изменения. Логично, что интерес отечественных игроков к Евро станет ещё сильнее, с учётом того, что на домашнем поле два матча проведёт наша сборная. Вижу в этом только хорошее. Конечно же, БК исходят из своих бизнес-интересов, и благодаря увеличившемуся количеству игр в России цифровые показатели объёма ставок на Евро-2020, возможно, станут решающими при подведении российскими букмекерами итогов года», — отметила специалист.