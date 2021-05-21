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«Леванте» — «Кадис»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

«Леванте» — «Кадис»: ставка Александра Мостового на матч Примеры
Пётр Кондаков
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата Испании «Леванте» — «Кадис».

Ставка: победа «Леванте» за 1.86.

«Леванте» выдала серию без побед, которая составляет уже семь матчей подряд. Хозяева поединка потеряли концентрацию после классного отрезка, который позволил команде выйти в полуфинал Кубка Испании и подняться в топ-10.

После того как «лягушки» потерпели фиаско от «Атлетика», коллектив попал в чёрную полосу, в которой и завершает турнир Ла Лиги. В последнем поединки «гранотас» на выезде не справились с «Хетафе» (1:2).

«Кадис» мощно дебютировал после возвращения из второй по силе лиги, но надолго команды не хватило. Ближе к середине чемпионата жёлто-синие потеряли контроль над игрой и скатились во вторую десятку чемпионата. Следом за мини-серией из двух побед над «Гранадой» (1:0) и «Уэской» (2:1) команда потерпела два фиаско.

Я считаю, что в этой игре выиграет «Леванте». Если в первой части турнира этот коллектив был надеждой и сюрпризом, то во второй стал просто катастрофой.

Могу предположить, что в этой игре даже без мотивации команда может использовать фактор собственного поля и выиграет. Моя ставка – победа «Леванте», — сказал Мостовой.

«Леванте» — «Кадис». Прогноз: сезон спасён, в последнем туре Ла Лиги будет жара! «Леванте» — «Кадис». Прогноз: сезон спасён, в последнем туре Ла Лиги будет жара!
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