«Боруссия Д» — «Байер»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Германии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч немецкой Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд – «Байер».
Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 1.72.
«Боруссия» Дортмунд примет дома «Байер» в последнем, 34-м туре немецкой Бундеслиги. Вывеска очень хорошая. При любых других обстоятельствах было бы очень интересно посмотреть на их встречу. Однако из-за того, что турнирной мотивации у обеих команд почти нет, накал в их матче, возможно, не будет таким сильным.
«Байер» уже обеспечил себе выход в Лигу Европы с шестого места, выше подняться он уже не сможет. А «Боруссия» только-только вернулась в топ-4 Бундеслиги. Сейчас она на третьем месте, которое обеспечивает выход в Лигу чемпионов. «Айнтрахт» с пятой строчки уже не сможет скинуть с этой позиции «черно-жёлтых».
Хотя «Боруссия» в этом сезоне, наверное, удивила больше всех в негативном плане. Очень долго шла она за пределами топ-4, и многие начали задумываться о том, что в следующем сезоне дортмундцы пролетят мимо ЛЧ. Однако «Боруссия» вернула свой победоносный дух, выигрывает она уже во многих встречах подряд, что и помогло вернуться в зону выхода в Лигу чемпионов.
В таких матчах, которые почти ничего не решают, тренеры иногда выпускают второй состав, молодёжь, чтобы они тоже немного поиграли за основу. Возможно, это произойдёт и здесь. Думаю, если бы эта игра происходила несколько недель назад, мы бы делали совсем другие прогнозы.
А так, без особого напряжения и давления, вторые составы могут выдать жаркий матч. Я предположу, что голов в этой игре будет много. Моя ставка – тотал мячей больше 3.5».
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