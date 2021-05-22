«Вальядолид» — «Атлетико» Мадрид: прогноз Александра Мостового на матч Примеры

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата Испании «Вальядолид» — «Атлетико».



Ставка: победа «Атлетико» всухую за 2.25.

«Вальядолид» пока не оформил свою путёвку в Сегунду, но находится в шаге от фиаско. После того, как команду купил Роналдо, в сердцах поклонников поселилась надежда на успех и высокие результаты, но, к сожалению, хватило всего на один сезон.



За 37 туров бело-фиолетовые добыли всего пять побед и 16 матчей завершили миром, что принесло 31 очко и 19-е место в турнирной таблице. От вылета спасёт только победа и надежда на поражение «Эльче» и «Уэски».



«Атлетико» пока удерживает первую позицию в турнирной таблице Ла Лиги. В активе «матрасников» 25 побед и восемь мирных исходов, что принесло 83 очка.



Отрыв от «Реала» составляет всего два балла, что не даёт права «индейцам» даже на мысль о том, чтобы сегодня не выиграть. Нельзя не отметить традиционно лучший показатель подопечных Диего Симеоне в линии обороны.



Я считаю, что «Атлетико» имеет преимущество по всем линиям и сегодня свой шанс не упустит. Команда имела отрыв в 10 очков, и поражение болельщики команде не простят. Предполагаю уверенную сухую победу».