«Ман Сити» — «Эвертон»: ставка Александра Мостового с коэффициентом 5.20 на матч АПЛ

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Эвертон».
Ставка: ничья за 5.20.
«Манчестер Сити» досрочно выиграл чемпионат Премьер-лиги. За весь сезон 26 раз праздновал успех и пять раз сыграл вничью, что принесло 83 очка и восемь баллов отрыва от земляков из «Юнайтед».
В трёх последних турах подопечные Пепа Гвардиолы расслабились и потерпели два поражения.
«Эвертон» за 37 туров добыл 17 побед и восемь матчей завершил вничью. Такой результат соответствует 59 очкам и восьмой позиции. После поражения от «Шеффилд Юнайтед» (0:1) «ириски» на своём поле одолели «Вулверхэмптон» (1:0).
Отстают от седьмого «Тоттенхэма» только по разнице дополнительных показателей. Матч первого круга прошёл в Ливерпуле, и тогда «Сити» на выезде обыграл «Эвертон» со счётом 3:1.
И той и другой команде особо ничего не надо, тем более «Сити» готовит все силы к финалу Лиги чемпионов.
В этой игре я вижу дружеский матч, который вполне может завершиться результативной ничьей».
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