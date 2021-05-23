«Болонья» — «Ювентус»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Италии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 38-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Болонья» — «Ювентус».

Ставка: «Ювентус» победит и тотал меньше 4.5 гола за 1.82.

«Ювентусу» нужно обыгрывать «Болонью». При этом нужно рассчитывать на то, что конкуренты потеряют очки («Наполи», «Милан»). Не всё в руках команды Андреа Пирло. Однако свою задачу нужно выполнить, поэтому будет приложено максимум усилий в матче с немотивированной «Болоньей». «Юве» в состоянии решить свою задачу, поэтому я уверен, что туринцы выиграют.



Мы видим, что команда сумела среагировать на матч с «Миланом» после поражения 0:3 — была одержана победа над «Сассуоло», обыгран «Интер», а затем и в Кубке Италии над «Аталантой». Что касается «Болоньи», то после того, как стало понятно, что уже не вылетит и до еврокубков не доберётся, команда перестала выигрывать. Серия без побед растянулась уже на девять матчей. Футболисты «Болоньи» всеми мыслями уже в следующем сезоне. Не думаю, что будет оказано какое-то серьёзное сопротивление, но закрыть сезон домашней победой над «Юве» было бы красиво.



Однако у «Ювентуса» есть турнирная мотивация. Что касается личных встреч, то в последних 10 очных матчах неизменно побеждает «Ювентус». Как правило, выигрывает через низ, то есть матчи получаются нерезультативными. Ни разу тотал в 4.5 мяча не был пробит в рамках этой серии.



Мне кажется, это снова случится. «Ювентус» постарается надёжно сыграть в обороне. У «Ювентуса» есть проблемы в защите, команда в последних 15 матчах неизменно пропускает. Но сейчас надо действовать надёжно в защите и продуктивно в атаке. «Ювентус» не находится в такой форме, чтобы громить соперников. «Ювентус» редко побеждает с большой разницей в счёте.



Мне кажется, что в 11-м матче подряд между этими командами снова тотал будет небольшой, а «Ювентус» выиграет. В XXI веке именно эта пара одна из самых нерезультативных в Италии. Так что мой прогноз — победа «Ювентуса» и тотал матча меньше 4.5 мяча».