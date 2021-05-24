Словакия — Россия: прогноз Александра Кожевникова на матч ЧМ-2021

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Словакия — Россия.



Ставка: победа России с форой (-1.5) за 1.41.



«Думаю, сборная России должна выиграть, деваться просто некуда. У нас уже есть шесть очков, а для прохода минимум двенадцать нужно набрать. Смотрел матчи россиян, да есть какие-то недочеты, ошибки, но, в-принципе, команда выглядит неплохо.



Словаки свои очки набрали – победили англичан со счетом 2:1. Не понимаю только почему с таким небольшим преимуществом, но победа — есть победа, можно хоть 1:0 выиграть. У меня такое ощущение, что они настроились на такие команды, как, например, Великобритания, Беларусь, чтобы хотя бы там свои баллы набрать и не вылететь из элиты.



Думаю, если возьмем у словаков очки за победу, нам дальше будет намного легче. Тогда мы сможем немного поэкспериментировать с составом, с пятерками, с тактикой. Все у нас неплохо пока идет, сборная России сегодня победит», — сказал Кожевников.