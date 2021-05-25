Швейцария — Швеция: ставка Владимира Плющева на матч группового турнира ЧМ-2021

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч ЧМ-2021 Швейцария — Швеция.



Ставка: победа Швейцарии за 2.30.



«Такого количества сенсационных результатов на одном турнире я ещё не встречал. Признанные фавориты проиграли уже девять (!) матчей. «Лидерами» являются канадцы, уступившие на старте уже трижды, а также шведы и чехи, имеющие по два поражения. Все они на данный момент за бортом первой четвёрки своей группы…. Как-то даже и не верится. Бесспорно, для шведов матч крайне важен. Третье поражение может оставить в итоге команду без четвертьфинала, что будет расценено на родине настоящей трагедией. Шведы столкнулись с огромной проблемой с составом. Такого количества «отказников НХЛовцев» нет, по-моему, ни у одной другой команды.



Швейцарцы на старте довольно легко обыграли едва ли не главных фаворитов (на бумаге!) чехов (5:2), а вот минимальная победа над Данией позавчера говорит о том, что команда Швейцарии сыграла на опыте, затратив для победы столько сил, сколько необходимо.



В очных матчах швейцарцы против шведов играют в основное время очень неудачно — лишь одна победа с 2013 года… Тем не менее в предстоящей игре я бы отдал предпочтение швейцарцам. Вполне можно рискнуть и поставить на них», — сказал Плющев.