Россия — Дания: прогноз Владимира Вуйтека на матч ЧМ-2021 по хоккею

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч ЧМ-2021 Россия — Дания.

Ставка: победа Дании с форой (+3) за 1.94.

«Россия очень плохо сыграла против Словакии и проиграла со счётом 1:3. Не могу сказать, что словаки показали хорошую игру, это Россия не показала ничего. Игроки медленно двигались, не было ни давления, ни бросков. Непонятно, что произошло с командой. Возможно, в выходной день была какая-то тренировка с высокими нагрузками. Игра россиян не была похожа на ту, которую показывала Россия в прошлых матчах.



Невозможно сыграть также плохо, как Россия играла против Словакии. Думаю, что Россия улучшит свою игру и со старта матча начнёт активную игру у ворот Дании. У игроков, скорее всего, был длинный разговор с тренерским штабом и после него игра команды должна улучшиться.



Возможно, сказалась какая-то расслабленность у команды Валерия Брагина после двух побед на старте турнира, с другой стороны, Россия стремится побеждать в каждом матче вне зависимости от соперника и турнирной мотивации.



Теперь России предстоит встреча со сборной Дании, которая обыграла шведов на этом чемпионате. Также Дания проиграла Швейцарии 0:1, но у швейцарцев сейчас очень хорошая сборная. Тяжело сказать какой будет результат в предстоящей встрече, потому что уровень команд выровнялся, фавориты показывают слабый хоккей, и поэтому мы видим много неожиданных результатов.



Дания — это крепкая команда, но всё-таки с ней можно играть и побеждать. Россия победит, но сделает это с разницей в 1–2 шайбы. Предполагаю, что матч завершится со счётом 3:1 или 3:2 в пользу россиян. Поставлю в этой игре на то, что Дания не проиграет крупнее чем в три шайбы. Россия в нынешнем состоянии неспособна разгромить датчан, особенно если она сыграет так же, как против Словакии».