Канада — Норвегия: прогноз Максима Лебедева на матч ЧМ-2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2021 Канада – Норвегия.
Ставка: победа Канады с форой (-2.5) за 1.67.
«До вчерашнего дня на чемпионате мира были два «падших ангела»: Швеция и Канада. Накануне шведов прорвало, а в голевом отношении так даже и «пронесло». Потому что накидать семь шайб швейцарцам, чья оборона считалась чуть ли не образцово-показательной, дорогого стоит. Сейчас шведы попрут и будут отбирать очки у всех.
Осталась Канада, и календарь группового этапа постарался, чтобы родоначальники не остались в гордом одиночестве. Потому что Норвегия – это в группе В практически идеальный вариант для прорыва. Лучше может быть только Италия, но скандинавы в их нынешнем состоянии от «макаронников» ушли недалеко.
Иными словами, если «кленовые листья» проиграют Норвегии, то они, считайте, пробьют дно, откуда снизу им могут постучать только итальянцы, и будет это точно за пределами зоны плей-офф. Поэтому уверен, что канадцы этого не допустят, а совершенно никакущие на этом чемпионате норвежцы, как могут, им помогут.
Уверенная и обильная на голы в основном в норвежские ворота победа сборной Канады. Конечно же, в основное время и с разницей, полагаю, не меньшей, чем накануне было у финнов».
- 26 мая 2021
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 25 мая 2021
-
21:01
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
07:22
- 24 мая 2021
-
19:00
-
18:43
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30