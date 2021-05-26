Канада — Норвегия: прогноз Максима Лебедева на матч ЧМ-2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2021 Канада – Норвегия.



Ставка: победа Канады с форой (-2.5) за 1.67.

«До вчерашнего дня на чемпионате мира были два «падших ангела»: Швеция и Канада. Накануне шведов прорвало, а в голевом отношении так даже и «пронесло». Потому что накидать семь шайб швейцарцам, чья оборона считалась чуть ли не образцово-показательной, дорогого стоит. Сейчас шведы попрут и будут отбирать очки у всех.



Осталась Канада, и календарь группового этапа постарался, чтобы родоначальники не остались в гордом одиночестве. Потому что Норвегия – это в группе В практически идеальный вариант для прорыва. Лучше может быть только Италия, но скандинавы в их нынешнем состоянии от «макаронников» ушли недалеко.



Иными словами, если «кленовые листья» проиграют Норвегии, то они, считайте, пробьют дно, откуда снизу им могут постучать только итальянцы, и будет это точно за пределами зоны плей-офф. Поэтому уверен, что канадцы этого не допустят, а совершенно никакущие на этом чемпионате норвежцы, как могут, им помогут.



Уверенная и обильная на голы в основном в норвежские ворота победа сборной Канады. Конечно же, в основное время и с разницей, полагаю, не меньшей, чем накануне было у финнов».