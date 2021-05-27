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Швеция — Чехия: прогноз Владимира Вуйтека на матч ЧМ-2021 по хоккею

Швеция — Чехия: прогноз Владимира Вуйтека на матч ЧМ-2021 по хоккею
Алексей Серяков
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Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч ЧМ-2021 Швеция — Чехия.

Ставка: итоговая победа Чехии за 2.02.

«Встречаются два аутсайдера группы, поэтому это очень важный матч для обеих команд. Обе сборные не лучшим образом начали турнир и поставили под вопрос выход в плей-офф. Ожидаю большого количества борьбы, игра получится очень напряжённой.

Швеция в прошлом матче одержала важную для себя победу над Швейцарией (7:0) и улучшила своё положение. Чехия, в свою очередь, одержала важную победу в игре против Беларуси.

Чехия знает, как играть против Швеции, поэтому для меня она является фаворитом. Уверен, что чехи прибавят в качестве игры, в результатах, так как сейчас уже сформированы пятёрки и команда должна начать стабильно набирать очки. Команда Филипа Пешана сейчас будет стремиться доказать, что она не аутсайдер, а один из фаворитов чемпионата мира. Чехия ещё наберёт свои очки и исправит положение. Ставлю на победу Чехии в матче с учётом овертайма и серии буллитов. Вполне возможна ничья в основное время, обеим командам нужны очки.

Победитель этого матча с большой вероятностью без особых проблем выйдет из группы. Посмотрим, как всё сложится, это очень интересный чемпионат, потому что нет явных аутсайдеров».

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