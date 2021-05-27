США — Латвия: прогноз Максима Лебедева на матч ЧМ-2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2021 США — Латвия.



Ставка: победа США с форой (-2) за 2.14.

«Скорее всего, радужная сказка Латвии на домашнем чемпионате мира закончилась. Началась она с «сухой» победы над Канадой, продолжилась ещё более «сухим» надругательством над давно уже царапающей дно Италией, а больше смешных команд в группе «Б» как-то не осталось. Там, конечно, ещё смешит народ сборная Норвегии, но есть большое подозрение, что в латышей «варяги» вцепятся и больше одного очка заработать на себе не дадут.



Что же касается текущего матча, то американцы не дадут на себе заработать латышам и этого. И есть большое подозрение, что стиль игры нынешней сборной США не оставляет Латвии шансов поиграть в их любимую «Усушку-утруску». Думаю, латыши полностью не сдержат звёздно-полосатый стартовый натиск, быстренько пропустят пару шайб, а дальше, дорогие латышские товарищи, упирайтесь как хотите, «сушите», сколько хотите. А попробуете раскрыться — не обижайтесь.



Вот в такой канве я вижу грядущий матч этих соперников, который завершится не только вываливанием сборной Латвии со второго места в своей группе, но и вполне возможным выпадением из зоны плей-офф. Быть может, на чемпионате мира именно этого и не хватает для того, чтобы наконец начать пускать публику на матчи. А то давным-давно приобрётенная привычка слышать тренерские указания и переговоры игроков только на дневных матчах детских команд не даёт возможность считать нынешний чемпионат мира серьёзным мероприятием.



А пока — победа сборной США в основное время и с преимуществом в две-три шайбы».