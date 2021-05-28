Швеция — Великобритания: ставка Владимира Плющева на игру ЧМ-2021 по хоккею

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал свою ставку на матч чемпионата мира по хоккею Швеция — Великобритания.
Ставка: победа Швеции с форой (-4.5) за 1.93.
«Турнир в Риге полон сюрпризов. Однако предположить, что сборная Швеции по прошествии недели со старта чемпионата мира окажется на дне группы А, нельзя было в кошмарном сне. Потери очков в играх с соперниками уровня Беларуси и Дании — это фиаско. Права на ошибку у шведов практически не осталось.
Игра «Трёх Корон» трёхдневной давности должна внушать оптимизм. Разгром приличной сборной Швейцарии (7:0) не мог стать лишь стечением обстоятельств и везением. Скандинавы выдали мощную игру, продемонстрировав потрясающую реализацию голевых моментов. Здорово проявил себя и голкипер Адам Рейдеборн, справившийся со всеми 28 бросками по своим воротам. А вчера шведы вновь уступили – чехам (2:4), при этом по количеству бросков они превзошли своего соперника.
Сегодняшний матч с Великобританией станет для шведов продолжением игры со швейцарцами. В нынешней ситуации шведы просто обязаны побеждать британцев, да ещё и с крупным счетом. Выбираю ставку «победа Швеции с форой -4.5», — сказал Плющев.
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