Швейцария — Россия: прогноз Владимира Вуйтека на матч ЧМ-2021

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч ЧМ-2021 Швейцария — Россия.

Ставка: Швейцария не проиграет за 1.88.

«Получится тяжёлый матч для обеих команд. Считаю небольшим фаворитом Швейцарию, она сможет набрать как минимум одно очко. Швейцарцы в прошлом матче играли против словаков, они одержали разгромную победу со счётом 8:1, а, например, Швеции уступили 0:7. Швейцария смогла обыграть Чехию 5:2, и в матче против России, я думаю, что она не уступит сопернику в основное время.



Мне нравится игра швейцарцев на этом турнире, они показывают качественный хоккей. В игре швейцарцев хочу отметить отличную игру в большинстве. Чехии они смогли забросить четыре шайбы, имея численное преимущество, а словакам в свою очередь забили пять. В первой бригаде большинства играют три игрока из НХЛ, и они очень здорово реализуют большинство. России нужно постараться избежать удалений, иначе ей будет трудно сдержать соперника.



Россия сейчас не производит впечатления главного фаворита турнира, и считаю, что даже нельзя её назвать явным фаворитом предстоящего матча. Вполне матч может завершиться вничью, но не буду рисковать, а поставлю на то, что Швейцария не проиграет в основное время».