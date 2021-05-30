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Ана Конюх — Арина Соболенко: прогноз Анны Чакветадзе на матч «Ролан Гаррос»

Ана Конюх — Арина Соболенко: прогноз Анны Чакветадзе на матч «Ролан Гаррос»
Алексей Серяков
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Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Ана Конюх — Арина Соболенко в 1-м круге «Ролан Гаррос», проходящего в Париже.

Ставка: тотал больше 18.5 гейма за 1.80.

«Арина Соболенко великолепно провела грунтовую часть сезона. Был финал в Штутгарте, титул в Мадриде. Только после этого она позволила себе чуть-чуть сбавить. В Риме было достаточно раннее поражение от Коко Гауфф. Но нужен уже был отдых, чтобы хорошо подойти к «Ролан Гаррос».

Играть Соболенко будет с Аной Конюх. И я бы не сказала, что это удобный жребий. Конюх — очень талантливая теннисистка, которую измучили травмы. Были у неё ещё несколько лет назад далёкие проходы на турнирах «Большого шлема», но в последнее время она лечилась. И вот сейчас хорватка постепенно набирает форму. В Белграде вышла из квала и дошла до финала. Выиграла три матча по 2:0 в квалификации «Ролан Гаррос». Конюх может быть очень опасна, учитывая манеру игры. Она очень мощно бьёт по мячу, хорошо подаёт. В целом она напоминает по стилю как раз Соболенко.

Арина будет играть после паузы. И я думаю, легко она не выиграет. Поставлю на больше 18.5 геймов».

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