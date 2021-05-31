Александр Бублик — Даниил Медведев: прогноз Ярослава Перканюка на игру «Ролан Гаррос»

Профессиональный гандикапер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч 1/64 финала «Ролан Гаррос» Александр Бублик — Даниил Медведев.



Ставка: победа Бублика с форой (+6) за 1.55.



«В последнее время Бублик у всех на слуху, но это не только благодаря громким победам. Представитель Казахстана не умеет сдерживать эмоции, поэтому чуть ли не в каждом поединке проклинает теннис, соперников и болельщиков, тем самым на ровном месте теряет концентрацию. Стоит отметить и прогресс Александра, ведь он всего за два года перебрался с челленджеров на ATP-соревнования и на данный момент занимает 37-ю строчку в рейтинге.



Бублик перестал зависеть от подачи. Теннисист в разы улучшил игру на задней линии и больше не пытается каждым ударом пробивать навылет. При этом Александр сам пытается навязывать рваный темп, используя резаные, укороченные удары, и после удачного прострела или первой подачи выходит к сетке. О чём можно говорить, если Бублику даже удалось улучшить результаты на грунте, где он раньше проигрывал всем подряд.



Старт сезона выдался для Медведева невероятным, он сыграл в финале AO, выиграл ATP-турнир в Марселе и дебютировал на второй строчке в мировом рейтинге. Вот только дальше у Даниила начались проблемы со здоровьем (коронавирус) и стартовал нелюбимый грунтовый отрезок, где россиянин чувствует себя крайне неуверенно. Сам теннисист признался, что пока только набирает форму после болезни.



Медведеву достался далеко не самый слабый соперник для первого круга. Бублик провёл не один турнир на грунте и находится в оптимальной форме. Александр сможет доставить Даниилу множество проблем на задней линии. Представитель Казахстана будет пытаться сбивать темп, применяя укороченные и резаные удары. Медведев бьёт по мячу исключительно плоско, что не совсем подходит для грунта. Бублик даст бой, поэтому советую поставить на победу Александра с форой (+6)», — сказал Перканюк.