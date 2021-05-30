Медведев — Бублик. Прогноз: лучший теннисист России снова сядет в лужу на «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира по-прежнему не имеет ни одной победы в основной сетке «Ролан Гаррос».

31 мая Даниил Медведев и Александр Бублик сыграют в матче первого круга Открытого чемпионата Франции. Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Медведева- коэффициент на его победу составляет 1.47. На успех Бублика можно поставить за 2.65.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Медведев — Бублик 31 мая 2021 года

Аналитики считают, что матч Даниил Медведев — Александр Бублик получится упорным: ставки на тотал больше 36.0 гейма принимаются за 1.75, тотал меньше 36.0 гейма оценён коэффициентом 1.98. Ставки на пятый сет принимаются за 3.20.

Анализ матча «Ролан Гаррос» Даниил Медведев — Александр Бублик (31.05.2021)

После всех проблем, связанных с коронавирусом и соответствующими паузами в сезоне, Открытый чемпионат Франции вернулся на своё законное место в календаре. Грунтовый мэйджор стартовал в воскресенье и сразу же подарил нам несколько классных матчей. Игры первого раунда продолжатся в понедельник.

В мужской части сетки престижных соревнований стартуют сразу пять представителей России: Андрей Рублёв, Роман Сафиуллин, Карен Хачанов, Аслан Карацев и Даниил Медведев. Именно последний получил одного из самых интересных соперников на старте — уроженец Москвы сыграет с Александром Бубликом.

Сразу же стоит отметить откровенно плохое отношение обоих теннисистов к грунтовому покрытию. И Даниил, и Александр регулярно критикуют медленные корты, называя их «худшими в мире» и с большой неохотой ждут апреля. Им по душе быстрые покрытия.

Впрочем, между критикой россиянина и острыми высказываниями казахстанца есть существенная разница. Для Бублика нелюбовь к грунту является лишь частностью, ведь в последнее время Александр нещадно разносит весь вид спорта, который позволяет ему зарабатывать на жизнь вот уже на протяжении более пяти лет. Медведеву же не нравится исключительно грунт.

Нелюбовь Даниила к красным кортам легко объясняется результатами на соответствующих турнирах. В текущем сезоне он провёл всего три матча на соответствующем покрытии, в которых одержал единственную победу над Алехандро Давидовичем Фокина. Далеко не самая впечатляющая подготовка к Открытому чемпионату Франции.

Бублик же, даже регулярно поливая грязью теннис и грунт в частности, показывает в этом сезоне более-менее достойные результаты. Даже с учётом поражений в первых кругах турниров в Барселоне, Эшториле и Риме, нельзя не отметить его выход в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде, где по ходу соревнований обыграл Дениса Шаповалова и Аслана Карацева.

В целом было бы глупо рассчитывать на какой-то грунтовый успех Бублика практически в любой ситуации кроме той, когда напротив тебя стоит Даниил Медведев. Россиянин откровенно плох на данном покрытии, однако его общий уровень игры выше нежели тот, который есть у Бублика. Вполне вероятно, что мы даже увидим три партии.

По абсолютно неизвестным причинам специалисты определяют Медведева как большого фаворита предстоящей игры. Ни одна из исходных (за исключением позиции в рейтинге) не говорит в пользу Даниила. Идеальная возможность сыграть на ошибке букмекеров.

Вариантов достаточно. Можно даже рискнуть и проверить лобовой успех Бублика с отличным коэффициентом. Но линия позволяет не рисковать и заиграть плюсовую фору на спортсмена из Казахстана. Так и сделаем.

Ставки на матч Открытого чемпионата Франции Даниил Медведев — Александр Бублик 31 мая 2021 года

Отсутствие побед в основной сетке у Медведева и отличная форма Бублика уничтожает любое желание делать ставку на успех россиянина. Александр до самого конца будет бороться за место во втором круге (и солидные призовые), а потому должен взять как минимум сет. Более чем вероятна даже победа представителя Казахстана. С грунтом у Даниила тяжёлые отношения.

Ставка 1: победа Бублика с форой (+4) за 1.89.

Ставка 2: тотал больше 38 геймов за 2.00.