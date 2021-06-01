Словакия — Чехия: прогноз Александра Кожевникова на матч группового этапа ЧМ-2021

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Словакия — Чехия.



Ставка: победа Чехии в основное время за 1.87.



«Матч будет тяжёлый, принципиальный, очки нужны обеим командам. Когда-то эти сборные играли под единым чехословацким флагом, а сейчас являются непримиримыми соперниками.



Думаю, чехи одержат победу. Конечно, после вылета шведов уже не так важно побеждать в этом матче словакам для того, чтобы спасти сборную Швеции. Ведь именно они могли бы им помочь, если бы шведы одолели вчера наших ребят, но этого не случилось.



Чехам надо сегодня выигрывать, у них будет сумасшедший настрой. Поставлю на успех номинальных гостей с преимуществом в одну шайбу. Сейчас уже понятно, что словаки прошли в плей-офф, а чехам нужно поднабрать очков именно за счёт победы в основное время.



Думаю, матч будет низовым. Вряд ли, учитывая историю противостояний этих сборных, мы увидим атакующий хоккей. Поэтому на двоих забросят не более пяти шайб», — сказал Кожевников.