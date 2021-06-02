Англия — Австрия: ставка Александра Мостового на товарищеский матч

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на товарищеский матч Англия — Австрия.



Ставка: победа Англии и ТБ 2.5 за 2.34.



«Сборная Англии является одним из фаворитов предстоящего чемпионата Европы, хотя за свою историю команда ни разу выше третьего места на европейских турнирах не поднималась, причём последний такой успех датирован 1996 годом.



На Евро-2020 подопечные Гарета Саутгейта прошли с первого места в группе с Чехией и Косово. Старт на чемпионат мира в Катаре прошёл неплохо – три победы подряд.



Сборная Австрии пробилась в финальный турнир со второго места в группе G. На этом этапе «дас тим» уступил только Польше. В отборе на ЧМ-2022 подопечные Франко Фоды стартовали с ничьей и победы, следом за чем последовало сокрушительное поражение от Дании.



Я считаю, что перед стартом Евро все контрольные поединки будут похожи по сценарию. В этой дуэли Англия может до конца определиться с составом, впрочем, у австрийцев такая же ситуация.



Ожидаю медленный футбол, при этом отдам предпочтение британцам, которые всё-таки играют дома, что может их мотивировать на победу. Отдам минимальный успех «трём львам», — сказал Мостовой.