Англия — Австрия: прогноз Эдуарда Мора на товарищеский матч

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Англия — Австрия.



Ставка: индивидуальный тотал Австрии больше 1 гола за 3.60.



«На первый взгляд, кажется абсолютно естественным, что победят англичане. Но если присмотреться, то все не так очевидно.



Дело в том, что у Англии костяк составляют игроки из «МЮ», «Сити», «Ливерпуля», «Челси». У всех была очень тяжелая концовка. Вряд ли футболисты из этих клубов помогут Саутгейту в этом матче. А ведь это лучшие игроки сборной Англии.



Основу сборной Австрии составляют крепкие футболисты, выступающие в чемпионате Германии. Они должны подойти к этой игре в хорошей форме. Команда наигрывалась и уже какое-то время работала, она сыграна. Матч против Англии для австрийцев – это большой вызов.



Кроме того, у Австрии хорошие шансы далеко пройти в чемпионате Европы, потому что команда попала в группу с Нидерландами, Украиной, Северной Македонией. Здесь Австрия будет бороться за первое-второе места.



Думаю, Австрия сыграет агрессивно, без боязни англичан. Здесь Франко Фода будет моделировать первый матч против Македонии.



Повторюсь, Англия чуть позже выйдет на свой пик, потому что большинство ведущих футболистов только-только закончили клубные игры и приступают к первым тренировкам.



Предложу 2 варианта. Первый: Австрия не проиграет. Второй: ИТБ2 (1), учитывая, что Магуайр скорее всего не сыграет», — сказал Мор.