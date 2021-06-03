США – Словакия: прогноз Максима Лебедева на встречу плей-офф чемпионата мира по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2021 США – Словакия.

Ставка: победа США с форой (-1.5) за 2.14.



«Пожалуй, самый предсказуемый четвертьфинал из всех четырех. И предсказуем он потому, что соперники показали по ходу группового турнира, как это модно говорить, «разнонаправленную динамику». Американцы прибавляли, по сути, в каждом последующем матче, тогда как словаки, ударно начав и даже какое-то время повозглавляв группу «А», потом играли все хуже и хуже. И если бы не своевременная помощь сборной России, не пустившей в плей-офф разыгравшуюся к концу команду Швеции, еще неизвестно, был бы у словаков этот плей-офф или нет.



Четвертьфиналом для словаков этот чемпионат мира и должен завершиться. При этом американцам совсем не нужно для этого лезть из кожи вон и изобретать велосипед. Им достаточно «без шума и пыли» отыграть в свою силу, как они умеют, – и этого будет достаточно. Словаки, конечно, выпрыгнуть из штанов попытаются, но даже в этом случае их шансы на полуфинал все равно окажутся небольшими, и уж точно их будет меньше, чем у звездно-полосатых. То есть американцы могут проиграть только сами себе, если, например, шайба у них не пойдет в ворота хоть плач. Но вероятность такого события настолько невелика, что ею можно пренебречь. И зафиксировать следующий прогноз: достаточно уверенная и убедительная победа фаворита пары, то есть сборной США, в основное время и с приличным преимуществом от двух шайб и более», — сказал Лебедев.