Бельгия — Греция: ставка Александра Мостового на товарищескую игру

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на товарищеский матч Бельгия — Греция.
Ставка: победа Бельгии и обе забьют за 3.10.
«Сборная Бельгии мощно прошла отбор на Евро-2020 – команда выиграл все поединки, при этом порадовала реализацией. После поражения в Лиге Наций от Англии «красные дьяволы» выиграли 6 из 7 поединков.
Старт отбора на Чемпионат мира в Катаре также остался за Роберто Мартинесом и его подопечными. На сегодня бельгийцы расположились на первом месте в мировом футбольном рейтинге и это заслуженный результат.
Сборная Греции после победы на Евро-2004 затерялась, но за последние годы в команде прошла смена поколений, что уже начало приносить результаты. «Эллины» не проигрывали уже на протяжении восьми матчей. В двух поединках квалификации на ЧМ-2022 гости сыграли вничью.
Я считаю, что в этой игре тренер бельгийской сборной позволит отдохнуть Азару, Де Брюйне и еще нескольким игрокам, которые восстанавливаются после тяжелого сезона. Важно хорошо отдохнуть, чтобы набрать хорошую форму к первой игре Чемпионата Европы.
Результаты в таких матчах не имеют значение, но все-таки я отдам предпочтение Бельгии, которая минимально обыграет гостей», — сказал Мостовой.
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