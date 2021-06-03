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Бельгия — Греция: ставка Александра Мостового на товарищескую игру

Бельгия — Греция: ставка Александра Мостового на товарищескую игру
Пётр Кондаков
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на товарищеский матч Бельгия — Греция.

Ставка: победа Бельгии и обе забьют за 3.10.

«Сборная Бельгии мощно прошла отбор на Евро-2020 – команда выиграл все поединки, при этом порадовала реализацией. После поражения в Лиге Наций от Англии «красные дьяволы» выиграли 6 из 7 поединков.

Старт отбора на Чемпионат мира в Катаре также остался за Роберто Мартинесом и его подопечными. На сегодня бельгийцы расположились на первом месте в мировом футбольном рейтинге и это заслуженный результат.

Сборная Греции после победы на Евро-2004 затерялась, но за последние годы в команде прошла смена поколений, что уже начало приносить результаты. «Эллины» не проигрывали уже на протяжении восьми матчей. В двух поединках квалификации на ЧМ-2022 гости сыграли вничью.

Я считаю, что в этой игре тренер бельгийской сборной позволит отдохнуть Азару, Де Брюйне и еще нескольким игрокам, которые восстанавливаются после тяжелого сезона. Важно хорошо отдохнуть, чтобы набрать хорошую форму к первой игре Чемпионата Европы.

Результаты в таких матчах не имеют значение, но все-таки я отдам предпочтение Бельгии, которая минимально обыграет гостей», — сказал Мостовой.

Бельгия — Греция. Прогноз: Де Брёйне выпал, Мартинес в панике. Черчесов, смотри в оба! Бельгия — Греция. Прогноз: Де Брёйне выпал, Мартинес в панике. Черчесов, смотри в оба!
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