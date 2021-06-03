Бельгия — Греция: ставка Александра Мостового на товарищескую игру

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на товарищеский матч Бельгия — Греция.



Ставка: победа Бельгии и обе забьют за 3.10.



«Сборная Бельгии мощно прошла отбор на Евро-2020 – команда выиграл все поединки, при этом порадовала реализацией. После поражения в Лиге Наций от Англии «красные дьяволы» выиграли 6 из 7 поединков.



Старт отбора на Чемпионат мира в Катаре также остался за Роберто Мартинесом и его подопечными. На сегодня бельгийцы расположились на первом месте в мировом футбольном рейтинге и это заслуженный результат.



Сборная Греции после победы на Евро-2004 затерялась, но за последние годы в команде прошла смена поколений, что уже начало приносить результаты. «Эллины» не проигрывали уже на протяжении восьми матчей. В двух поединках квалификации на ЧМ-2022 гости сыграли вничью.



Я считаю, что в этой игре тренер бельгийской сборной позволит отдохнуть Азару, Де Брюйне и еще нескольким игрокам, которые восстанавливаются после тяжелого сезона. Важно хорошо отдохнуть, чтобы набрать хорошую форму к первой игре Чемпионата Европы.



Результаты в таких матчах не имеют значение, но все-таки я отдам предпочтение Бельгии, которая минимально обыграет гостей», — сказал Мостовой.