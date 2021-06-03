Бельгия — Греция: прогноз Алексея Андронова на товарищеский матч

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на товарищеский матч сборных Бельгия — Греция.
Ставка: Бельгия забьет в обоих таймах за 1.89.
«Сборная Бельгии является одним из очевидных фаворитов предстоящего Евро. Мне кажется, для бельгийцев сейчас важно настроить атакующую игру, особенно в свете потери Кевина де Брейне, который, может быть, появится, но уже в заключительной стадии турнира.
Мне кажется, бельгийцы от атаки будут играть этот матч. Соперник достаточно удобный для того, чтобы оттачивать такой футбол. Все-таки не совсем мусорная сборная у греков, но и не сказать, что очень сильная и готовая к тому, чтобы как следует сопротивляться.
Думаю, забитые мячи будут. Более того, полагаю, что Бельгия не будет откладывать дело надолго, не будет изматывать соперника, а постарается включиться как можно быстрее. «Бельгия забьет в обоих таймах» за 1,89 мне видится наиболее интересной ставкой. Уверенность в данной ставке — 8 по 10-балльной шкале», — сказал Андронов.
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