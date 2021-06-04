Северная Македония — Казахстан: прогноз Андрея Чернышова на контрольный матч

Бывший советский и российский футболист, защитник, игрок сборных СССР, СНГ и России, московских «Динамо» и «Спартака», греческого ПАОКа, бывший главный тренер московского «Спартака» и уральского «Акжайыка» Андрей Чернышов дал прогноз на товарищеский матч национальных сборных Северной Македонии и Казахстана.
Ставка: победа Северной Македонии за 1.69.
«Думаю, результат для хозяев будет очень важен, так как это последняя контрольная игра перед чемпионатом Европы и команда хочет поехать туда с хорошим настроением и уверенностью в своих силах.
На данный момент сборная Северной Македонии выше классом, чем сборная Казахстана. Думаю, хозяева будут играть в полную силу, потому что все хотят проявить себя и попасть в стартовый состав.
Сборная этой страны может преподнести сюрприз на предстоящем турнире и пройти очень далеко. Она уже всех удивила, попав на это первенство, и второй раз — победив сборную Германии в гостях!
Думаю, если футболисты сборной Казахстана выйдут на поле со стопроцентной отдачей, то могут создать сложности хозяевам. Полагаю, сборная Северной Македонии выиграет эту встречу со счётом 3:1», — сказал Чернышов.
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