Италия — Чехия: прогноз Константина Генича на товарищескую игру

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на товарищеский матч сборных Италия — Чехия.



Ставка: обе забьют за 2.00.



«Еще один хороший матч пройдёт в Болонье. Сборная Италии, не проигрывающая уже на протяжении порядка 30 матчей под руководством Роберто Манчини, сыграет с Чехией.



Чехи, как и сборная Украины, едут на Евро в статусе тёмной лошадки. У чехов очень современная, подвижная команда, костяк которой составляют игроки «Спарты» и «Славии». Они здорово играли в еврокубках. Многие футболисты играют в Европе. В Англии хорошо себя проявляют Соучек и Цоуфал. Команда очень быстрая. Я как-то комментировал игру чешской сборной. Очень понравилось, как чехи двигались, быстро доставляли мяч вперёд. Думаю, итальянцам будет очень сложно. Хотя у итальянцев прекрасный подбор игроков. Только что итальянцы сыграли товарищеский матч с Сан-Марино. Но это даже игрой трудно назвать. Но те, кому надо было отличиться в том матче, отличились.



У итальянцев очень хорошая оборона, да и атака прекрасная. Но давно уже итальянцы не пропускали, не сходились с соперником в обмене ударами, не показывали в таком футболе, кто есть кто.



Считаю, что здесь чехи точно не боятся итальянцев. Они их опасаются, но будут играть смело. Практически не сомневаюсь, что чехам удастся огорчить итальянцев. Попробовал бы здесь рассмотреть вариант «обе забьют» за хороший коэффициент 2.00», — сказал Генич.