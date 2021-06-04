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Италия — Чехия: прогноз Егора Титова на контрольную встречу

Италия — Чехия: прогноз Егора Титова на контрольную встречу
Пётр Кондаков
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на товарищеский матч сборных Италия — Чехия.

Ставка: победа Италии с форой (-1) за 2.23.

«Сборная Италии здорово преобразилась при Роберто Манчини. Очень давно команда не проигрывает, с лёгкостью была преодолена квалификация на чемпионат Европы. При этом не скажешь, что какие-то суперзвёзды есть в составе. Просто очень ровный состав, без каких-то провалов, к тому же существует хорошая конкуренция. И многие называют Италию в числе теневых фаворитов чемпионата Европы.

Чехи прогрессируют. У них произошла смена поколений. Команда довольно молодая, но уже зарекомендовавшая себя. Возможно, на Евро раскроется в полной мере. Но и уже сейчас есть игроки из английской Премьер-лиги. Состав неплохой. Недавно бельгийцам не проиграли в квалификации.

Но всё-таки пока Италия более маститая команда, более опытная. И, наверное, она превосходит чехов в плане сыгранности. Поэтому выберу ставку на Италию с форой (-1). Повторюсь, сложно давать прогнозы на контрольные матчи. Но очень уж стабильны итальянцы в последние пару лет. Трудно в них не верить», — сказал Титов.

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