Италия — Чехия: прогноз Егора Титова на контрольную встречу

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на товарищеский матч сборных Италия — Чехия.



Ставка: победа Италии с форой (-1) за 2.23.



«Сборная Италии здорово преобразилась при Роберто Манчини. Очень давно команда не проигрывает, с лёгкостью была преодолена квалификация на чемпионат Европы. При этом не скажешь, что какие-то суперзвёзды есть в составе. Просто очень ровный состав, без каких-то провалов, к тому же существует хорошая конкуренция. И многие называют Италию в числе теневых фаворитов чемпионата Европы.



Чехи прогрессируют. У них произошла смена поколений. Команда довольно молодая, но уже зарекомендовавшая себя. Возможно, на Евро раскроется в полной мере. Но и уже сейчас есть игроки из английской Премьер-лиги. Состав неплохой. Недавно бельгийцам не проиграли в квалификации.



Но всё-таки пока Италия более маститая команда, более опытная. И, наверное, она превосходит чехов в плане сыгранности. Поэтому выберу ставку на Италию с форой (-1). Повторюсь, сложно давать прогнозы на контрольные матчи. Но очень уж стабильны итальянцы в последние пару лет. Трудно в них не верить», — сказал Титов.