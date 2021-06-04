Италия — Чехия: ставка Максима Калиниченко на товарищескую встречу 4 июня

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на товарищеский матч Италия — Чехия.
Ставка: победа Италии с форой (-1) за 2.04.
«В рамках товарищеского матча перед Евро-2020 Италия примет у себя дома Чехию. У меня есть интерес к этой встрече. Любопытно посмотреть на форму итальянцев сейчас. Ведь они в последние годы доказали, что являются одной из сильнейших сборных Европы. Команда Манчини давно не проигрывает и не пропускает.
Мне нравится футбол, который показывает эта сборная. Доказывает она, что достойна иметь рядом со своим названием приставку «топ». Множество футболистов у Италии проходит через сито отбора. Никакой молодой талант Серии А точно не затеряется у команды Манчини.
Тренер отлично отладил работу в сборной Италии, дал ей стабильность и уверенность в себе. Посмотрим, как эта команда выступит на Евро, но конкретно в этой игре Италия, конечно, сильнее. Она является фаворитом матча, и чехам будет очень сложно.
Хотя сама Чехия – очень колючая команда. Всем соперникам тяжело играть против неё. Это сейчас такая атлетичная команда. Однако противостоять нынешней Италии ей всё равно будет очень непросто.
Италия должна выигрывать в этом матче. Точно ли она сделает это всухую – не знаю. Но вот в итоговом успехе команды Манчини я уверен. Ставлю на победу итальянцев с форой (-1)», — сказал Калиниченко.
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