Россия — Болгария: прогноз Романа Павлюченко на товарищеский матч перед Евро-2020

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на товарищеский матч Россия — Болгария.
Ставка: победа сборной России с форой (-1) за 1.82.
«Сборная России принимает на своём поле оппонентов из Болгарии 5 июня на «ВТБ Арене».
Россияне после двух поражений под занавес Лиги Наций вышли заряженными на матчи с Мальтой (3:1) и Словенией (2:1), только вот поражение от Словакии со счётом 1:2 помешало оторваться от конкурентов в борьбе за чемпионат мира. Несколько дней назад они сыграли с Польшей 1:1.
На мой взгляд, наша национальная команда является непоколебимым фаворитом этой встречи и, скорее всего, добьётся положительного результата. Тем более выступаем дома.
Болгары вылетели в дивизион С Лиги Наций. В отборочном турнире к чемпионату мира они пока что смотрятся невероятно слабо — только один ничейный результат с Северной Ирландией (0:0). В их активе два поражения от грозных Швейцарии (1:3) и Италии (0:2) с такой же форой в два мяча.
В разные годы эта страна имела очень классных футболистов, однако сегодня оппонент очень крепкий и неуступчивый. В последнее время серьёзным противникам болгары проигрывали. Думаю, так же будет и на тяжёлом для них выезде в субботу».
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