Россия — Болгария: смотреть онлайн, прямой эфир матча, по какому телеканалу покажут

5 июня 2021 года состоится товарищеский матч Россия — Болгария. Начало игры — в 18:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Первый канал.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу россиян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех болгар оценён экспертами в 9.10. А ставки на ничью принимаются за 4.50.
Букмекеры не уверены, что товарищеский матч Россия — Болгария получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06. Поставить на «обе забьют» можно за 2.40.
Пенальти идёт за 2.90, удаление — за 7.50. На гол в первые 15 минут можно поставить за 3.60.
- 5 июня 2021
-
18:15
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
14:45
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
12:30
-
11:45
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 4 июня 2021
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30