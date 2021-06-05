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Рафаэль Надаль — Кэмерон Норри: прогноз Анны Чакветадзе на матч «Ролан Гаррос»

Рафаэль Надаль — Кэмерон Норри: прогноз Анны Чакветадзе на матч «Ролан Гаррос»
Алексей Серяков
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Экс пятая ракетка мира Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Рафаэль Надаль — Кэмерон Норри в третьем круге «Ролан Гаррос», проходящего в Париже.

Ставка: тотал больше 27 гейма за 1.82.

«Рафаэль Надаль и на втором турнире «Большого шлема» в году сыграет с Кэмероном Норри. В Австралии была победа 7:5, 6:2, 7:5. Затем теннисисты встретились в Барселоне, и Рафа выиграл уверенно — 6:4, 6:1. Но нельзя не отметить прогресс британца в этом сезоне. Достаточно непросто стало с ним абсолютно всем.

Если Норри хорошо себя чувствует, то играет на приличном уровне. Только что он был в финале в Лионе, где его остановил лишь Стефанос Циципас. А Карена Хачанова в полуфинале Норри обыграл — 6:1. 6:1. Оказалось, что и на грунте Норри способен добиваться отличных результатов.

Матч второго круга против Гаске дался Надалю попроще, чем стартовая игра с Попыриным, который играл резко, отлично подавал. Если говорить про матч с Норри, то, мне кажется, Кэмерон способен бороться. Он в хорошей форме, он левша с неплохой подачей. Способен Норри чисто выигрывать, при этом достаточно стабильно играет британец.

Поэтому предположительно в этом матче будет сыграно больше 27 геймов. Есть у Норри игра, и какие-то трудности для Рафы он может создать. Тот пока не совсем уж идеален. Просто игра того же Гаске оказалась мягковата для испанца».

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