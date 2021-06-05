США — Канада: прогноз Владимира Вуйтека на полуфинальный матч ЧМ-2021

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на полуфинал ЧМ-2021 США — Канада.

Ставка: Канада не проиграет за 1.64.

«Американцы не дали Словакии шансов и уверенно обыграли её со счётом 6:1. Словакия очень много ошибалась в первом периоде, и к первому перерыву счёт был 3:0 в пользу США. Американцы показали хорошую живую игру, они хорошо катались и особенно первую половину матча провели на высоком уровне, затем они успокоились и довели матч до победы. Правда, я не уверен, что США — фавориты против Канады.



Канада в своём четвертьфинале обыграла Россию в овертайме (2:1). Я был уверен в том, что Россия одержит победу над Канадой, но россияне разочаровали, они практически не создали моментов у ворот соперника. Канадцы набрали ход, матч против России стал пятым, когда они показывали хорошую игру, и, конечно, американцы не смогут их обыграть со счётом 5:1, как это было на групповом этапе.

Можно сказать, что сейчас канадцы — совсем другая команда. Ожидаю, что команда Жерара Галлана не проиграет в основное время. Кстати, если говорить про главного тренера Канады, то это он выводил «Вегас» в финал НХЛ с не самым сильным составом. Сейчас у сборной Канады тоже нет в составе звёздных игроков, но они с каждым матчем прибавляют, и у них хорошие шансы взять реванш у США.



Все четвертьфиналы получились не слишком результативными, но от этой игры я жду побольше голов. В матчах между Канадой и США почти всегда больше количество заброшенных шайб. Команды способны порадовать нас результативным хоккеем. Думаю, по итогам основного времени будет зафиксирована голевая ничья, я почти уверен в этом».