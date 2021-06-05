Финляндия — Германия: прогноз Владимира Вуйтека на матч полуфинала ЧМ-2021 по хоккею

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на полуфинал ЧМ-2021 Финляндия — Германия.

Ставка: победа Финляндии за 1.75.



«Со счётом 1:0 Финляндия одержит победу. Очень тяжело смотреть на игру финнов, но они всегда добиваются положительного результата. Результаты 1:0, 2:1 — не редкость для команды Юкки Ялонена, она умеет доводить матчи до победы. В последнее время Финляндия играет в таком стиле, и это приносит результат. Германия играла в четвертьфинале против Швейцарии и неожиданно смогла пройти дальше. Немцы сравняли счёт на последней минуте основного времени, а победить смогли в серии буллитов.



На групповом этапе эти команды встречались между собой, и финны выиграли 2:1, немцы всё-таки смогли забросить шайбу, но сейчас не факт, что у них получится это сделать. Уверен, что Финляндия выйдет в финал, и думаю, что она сделает это в основное время. Конечно, победа не будет лёгкой, финны много не забьют, но всё-таки класс Финляндии выше. Почти во всех предыдущих матчах финнов не забивалось больше четырёх шайб и сейчас не стоит ждать результативного хоккея».