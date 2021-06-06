США — Германия: прогноз Максима Лебедева на матч за третье место ЧМ-2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч за третье место ЧМ-2021 США – Германия.



Ставка: победа США с форой (-1.5)за 2.19.

«Конечно, такому чемпионату мира больше подошёл бы, скажем, финал Германия – Латвия – ну, так, чтобы уж до конца, до самого упора, и чтобы упор обязательно сломался. Но, как говорится, «за неимением гербовой пишем на простой», поэтому Германия у нас без особых шансов играет в матче за третье место со сборной США, которой эта бронза нужна как собаке пятая нога.



У немцев, стало быть, и мотивация будет побольше, и на отдых времени отведено на четыре часа больше. Но всё это вместе приведёт лишь к тому, что звёздно-полосатые накидают им немного меньше шайб, чем изначально планировалось. Немногим меньше, но всё-таки. И обязательно при этом победят, пусть даже окончательно испортив главный лозунг этого чемпионата «Больше ада!»

Ибо и четвертьфиналы оказались вполне себе предсказуемыми, а уж от предсказуемости полуфиналов вообще стало уныло. Но тут уж никуда не деться, в финале играют великие, а не слишком на сегодняшний день великим в лучшем случае достаётся матч за третье место.



Итак, победа сборной США в лихом и задорном матче на встречных курсах, в основное время и с приличным таким преимуществом минимум в пару шайб».