Финляндия — Канада: прогноз Максима Лебедева на финал ЧМ-2021 по хоккею в Латвии

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на финал ЧМ-2021 Финляндия – Канада.

Ставка: победа Финляндии за 2.65

«После того как «сборная четвертьфинальных лузеров» из России получила мощный пинок от родоначальников и вылетела с чемпионата мира, мой коллега и хороший друг Игорь Рабинер, выйдя из футбольной нирваны, разразился умным материалом на тему, что, мол, на самом деле нынешняя сборная Канады весьма сильна и уж точно не собрана по канадским подворотням, канавам и барам. Оперировал Рабинер при этом НХЛовской статистикой, после знакомства с которой наши выдающиеся игроки из «Красной (хи-хи два раза) машины» должны были, сравнив её со своей, в последнем матче группового турнира начать забивать Самонову, раз уж у братьев белорусов это не получалось.

Правда, Рабинер не уточнял как такая, цитирую, «сборная Канады завтрашнего дня» пролезала в четвертьфинал милостью Божией и немцев, на четвереньках и через замочную скважину. Может, узнаем это после финала.



А ещё оказалось, что наставник «кленовых» Жерар Галлан уже второй раз за достаточно короткое время выходит в финал с командой, собранной им, мягко говоря, из… э-э-э… дерьма и веток. В первом случае это был «Вегас», и вот теперь, пожалуйста, сборная Канады.



Внимательно отсмотрев оба полуфинала, делаю вывод, что Галлану и во второй раз хватит финала. Потому что залезать на самый верх с такими командами будет уж слишком большой наглостью. А сборная Финляндии выглядит поосновательнее канадцев, пусть и раздухарившихся в последнее время до полного безобразия. То есть поочерёдно выбить двух победителей групп у родоначальников получилось, а вот одолеть в финале горячих финских парней — уже вряд ли.



Поэтому в тяжелейшем и низовом финале финны не столько переиграют, сколько перемучают канадцев и победят в основное время, но с минимальным счётом. После чего вы, друзья, будете избавлены от необходимости читать сивокобыльный бред автора этих строк как минимум до сентября.



С чем я вас чистосердечно поздравляю!»