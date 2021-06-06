Бельгия — Хорватия: ставка Дениса Казанского с коэффициентом 3.82 на товарищеский матч
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Комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч Бельгия — Хорватия.
Ставка: ничья за 3.82.
«Бельгия – Хорватия — очень странный матч, потому что мы пока не очень понимаем, в каком состоянии находятся и те и другие. Смущает ничейные результаты с армянами и греками. Да, Бельгия дома не проигрывает уже четыре года, и сложно представить, что эта сборная Хорватии, которая сильно поменялась с момента чемпионата Европы, приедет и победит. Тем более что Йосип Брекало получил травму и вряд ли сыграет в этом матче.
И вообще будут продолжаться поиски оптимального сочетания у тех и других. У сборной Бельгии есть довольно серьёзные потери. Хорватам и бельгийцам очень важно не проиграть. Обе сборные таким результатом будут довольны, поэтому ничья».
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