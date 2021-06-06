Финляндия — Канада: прогноз Павла Лысенкова на финал ЧМ-2021 по хоккею в Латвии

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на финал чемпионата мира Финляндия — Канада.
Ставка: победа Финляндии за 2.46.
«То, что я скажу сейчас, это просто моё мнение, а вы уже думайте сами. Два года назад тоже был финал Финляндия — Канада. Пообщались на эту тему с коллегой Дмитрием Заниным, который сказал о том, что на этом турнире было огромное количество сенсаций, но всё в итоге пришло к тому же, что было два года назад. Впрочем, это закономерно, так как Финляндия и Канада – это две лучшие сборные на турнире.
Два года назад финны обыграли канадцев 3:1, и это была большая сенсация, так как у финнов не было звёзд, а у Канады была приличная команда. Сейчас наоборот.
Канада очень уверенно победила США 4:2, вопросов не возникло, команда набирает ход от матча к матчу. Финны не изменяют себе, их тактика понятна — в идеале забить первыми, а потом удерживать счёт. Такой же сценарий я жду и в финале. Я не думаю, что будет много шайб забито, не буду брать тоталы, а просто возьму победу сборной Финляндии за коэффициент 2.46. У финнов больше шансов, они более стабильны, они знают, как Канаду побеждать».
- 7 июня 2021
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:04
-
08:01
-
02:30
- 6 июня 2021
-
23:30
-
21:00
-
20:00
-
19:15
-
19:00
-
18:15
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:15
-
15:45
-
15:30
-
14:45
-
14:15
-
13:45
-
13:39
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:15