Финляндия — Канада: прогноз Павла Лысенкова на финал ЧМ-2021 по хоккею в Латвии

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на финал чемпионата мира Финляндия — Канада.

Ставка: победа Финляндии за 2.46.

«То, что я скажу сейчас, это просто моё мнение, а вы уже думайте сами. Два года назад тоже был финал Финляндия — Канада. Пообщались на эту тему с коллегой Дмитрием Заниным, который сказал о том, что на этом турнире было огромное количество сенсаций, но всё в итоге пришло к тому же, что было два года назад. Впрочем, это закономерно, так как Финляндия и Канада – это две лучшие сборные на турнире.



Два года назад финны обыграли канадцев 3:1, и это была большая сенсация, так как у финнов не было звёзд, а у Канады была приличная команда. Сейчас наоборот.



Канада очень уверенно победила США 4:2, вопросов не возникло, команда набирает ход от матча к матчу. Финны не изменяют себе, их тактика понятна — в идеале забить первыми, а потом удерживать счёт. Такой же сценарий я жду и в финале. Я не думаю, что будет много шайб забито, не буду брать тоталы, а просто возьму победу сборной Финляндии за коэффициент 2.46. У финнов больше шансов, они более стабильны, они знают, как Канаду побеждать».