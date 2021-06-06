Канада — Финляндия: беспроигрышное пари 1000 рублей к финальному матчу хоккейного ЧМ-2021
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Сегодня, 6 июня, в финальном матче ЧМ-2021 по хоккею сыграют сборные Канады и Финляндии. Начало матча — в 20:15 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!
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