Софья Кенин — Мария Саккари: ставка Надежды Петровой на матч «Ролан Гаррос»

Надежда Петрова — известная в прошлом теннисистка, бывшая третья ракетка мира, победительница двух Итоговых чемпионатов WTA, бронзовый призёр Олимпийских игр и победительница 37 турниров WTA Надежда Петрова сделала ставку на матч «Ролан Гаррос» Софья Кенин — Мария Саккари.



Ставка: победа Саккари за 1.54.



«Гречанка Мария Саккари (25 лет, 18-я ракетка мира) будет играть против победительницы прошлого года Австралии и финалистки «Ролан Гаррос» американки Софьи Кенин (22 года, 5-я ракетка мира). Прежде они трижды встречались, и в их противостоянии ведет Кенин 2-1. Последний раз они играли между собой в этом году, на быстром покрытии, в четвертьфинале турнира в Абу Даби. Саккари тогда уступала после первого сета, но в итоге одержала победу, выиграв третий сет с «сухим счётом 6:0». Кстати, все три матча, что они сыграли между собой, были из трёх сетов.



По сетке Кенин в первом круге с трудом победила Елену Остапенко из Латвии — победительницу «Роллан Гаррос» 2018 года, затем прошла малоизвестную американку Хейли Баптист и позавчера была сильнее другой представительницы Америки – Джессики Пегулы. Кенин сильно нервничала, много ошибалась, в общем, она не показывала теннис игрока первой десятки. А вот Саккари два первых круга прошла очень легко, проиграв своим соперницам по пять геймов, а позавчера сыграла тяжелейший матч против бельгийки Элисе Мертенс. Матч длился почти три часа. Гречанка показала интересный, в целом стабильный теннис, проявила характер. Это покрытие, кстати, очень подходит под её стиль игры.



Вообще сезон у Кенин не заладился. У неё лишь два четвертьфинала, и до старта «Ролан Гаррос» на земле она в трёх турнирах не выиграла ни одного матча. Так что ей сейчас победы даются очень тяжело. А вот Саккари, наоборот, — у неё отличный сезон. Она в трёх турнирах доходила до полуфинала, ещё в одном до четвертьфинала. Есть у неё победы на земле, и тут она хорошо смотрится. Думаю, Саккари победит», — сказала Петрова.