Евро-2020: прогноз Романа Павлюченко на выступление сборной России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на выступление сборной России на Евро-2020.
Ставка: Россия забьет в каждой игре за 3.80.
«11 июня стартует чемпионат Европы, а Россия начнёт его 12 июня. Какие перспективы есть у нашей национальной команды?
Вообще, сейчас я вижу нашу сборную на втором месте, но всё будет решать именно стартовая встреча. Если Бельгию обыграем, то в принципе появится какая-то уверенность и можно говорить о чём-то большем. Мы практически в каждой игре забиваем, так что, думаю, с финнами и датчанами результат будет позитивный.
Против скандинавов жду яркого атакующего футбола, который позволит подопечным Станислава Черчесова выйти из группы. Считаю, что именно это и является первоначальной задачей, хотя прошедший чемпионат мира показал более высокий потенциал российской дружины.
Зная потенциал нашей атакующей линии и беря во внимание последние результаты, в каждой игре можно рассчитывать на забитый мяч. Из каких-то даже полумоментов обычно получается выжимать максимум, что показали товарищеские матчи и игры Лиги наций.
По моему мнению, выступление сборной России будет достаточно успешным — удастся выйти из группы в плей-офф за счёт результативного атакующего футбола, причём голы стоит ждать в каждой встрече», — сказал Павлюченко.
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