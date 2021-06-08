Елена Рыбакина — Анастасия Павлюченкова: прогноз Анны Чакветадзе на матч «Ролан Гаррос»

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Елена Рыбакина — Анастасия Павлюченкова в 1/4 финала «Ролан Гаррос», проходящего в Париже.



Ставка: ТБ 21.5 за 1.84.



«Нас ждёт женский матч. Настя Павлюченкова сыграет с Еленой Рыбакиной. Обе очень хороши. Павлюченкова прошла таких теннисисток, как Соболенко и Азаренко.



Елена Рыбакина выбила саму Серену Уильямс. Боюсь, что следующую встречу Рыбакина не сможет провести идеально. Обычно после таких громких побед идёт небольшой спад.



Я в её игре выделила бы подачу и удар справа. Если у неё не идёт подача, то её игра постепенно начинает сыпаться. Очень важно, как она отпадает в матче с Павлюченковой.



Настя играет активно. Хорошо передвигается. Павлюченкова сейчас в приличной форме находится. Не боится атаковать, немного изменила технику удара справа. В общем, нас с вами ждёт интересная битва. Думаю, что девушки сыграют больше 21.5 гейма», — сказала Чакветадзе.