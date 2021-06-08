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Эквадор — Перу: прогноз Алексея Смирнова на матч отбора ЧМ-2022

Эквадор — Перу: прогноз Алексея Смирнова на матч отбора ЧМ-2022
Пётр Кондаков
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Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на финальный матч отборочного раунда к чемпионату мира 2022 года Эквадор — Перу.

Ставка: Перу забьёт за 1.90.

«Эквадор в прошлом туре прервал свою серию из четырёх побед, уступив Бразилии со счётом 2:0. Подопечные Густаво Альфаро отказались от яркой атакующей игры, которая до этого приносила им положительные результаты. Эта идея не сработала против бразильцев, и я предполагаю, что в будущем поединке с менее грозным соперником эквадорцы не станут так же закрываться.

Перуанцы здесь в роли явного андердога, но я бы не стал сбрасывать их со счетов. Коллектив Рикардо Гареки не отличался забитыми мячами уже на протяжении трёх матчей, и это наверняка создало ощутимый голевой голод у игроков. Стоит отметить, что сборная Перу совсем не славится оборонительной линией, но достаточно убедительно давит на ворота оппонентов. Проблема лишь в том, что у гостей не всегда всё хорошо с реализацией. Думаю, на этот раз они смогут огорчить своего противника, который может недооценить команду с 10 места турнирной таблицы», — сказал Смирнов.

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