Польша — Исландия: ставка Романа Павлюченко на контрольную встречу перед Евро-2020

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на товарищеский матч Польша — Исландия.



Ставка: победа Польши за 1.60.



«Сборная Польши принимает на своём поле 8 июня Исландию.



Поляки в нынешнем календарном году особо не впечатляют. У них только одна виктория со счётом 3:0 над Андоррой. Равные противники вроде Венгрии (3:3) или Англии (1:2) доставили массу неприятностей. В товарищеской встрече они не смогли удержать победный счёт против России (1:1).



На мой взгляд, шансов у хозяев поля достаточно. Было бы неплохо для психологии внутри коллектива победить перед стартом крупного форума. Думаю, что пока в составе есть ряд сильных футболистов и один из лучших форвардов мира, команда может считаться явным фаворитом.



Исландцы выступают отвратительно. Конечно, скромный Лихтенштейн (4:1) они переиграли, а очки с Германией (0:3) стали бы настоящей сенсацией. Однако даже поединок с Арменией (0:2) закончился неожиданно. В июне с большим трудом получилось преодолеть сопротивление Фарерских островов (1:0).



Скорее всего, островитяне так ничего и не покажут в товарищеском противостоянии. «Викинги» любят побороться и покусать оппонента, только вот в последнее время положительных результатов становится всё меньше», — сказал Павлюченко.