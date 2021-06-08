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Польша — Исландия: ставка Романа Павлюченко на контрольную встречу перед Евро-2020

Польша — Исландия: ставка Романа Павлюченко на контрольную встречу перед Евро-2020
Пётр Кондаков
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на товарищеский матч Польша — Исландия.

Ставка: победа Польши за 1.60.

«Сборная Польши принимает на своём поле 8 июня Исландию.

Поляки в нынешнем календарном году особо не впечатляют. У них только одна виктория со счётом 3:0 над Андоррой. Равные противники вроде Венгрии (3:3) или Англии (1:2) доставили массу неприятностей. В товарищеской встрече они не смогли удержать победный счёт против России (1:1).

На мой взгляд, шансов у хозяев поля достаточно. Было бы неплохо для психологии внутри коллектива победить перед стартом крупного форума. Думаю, что пока в составе есть ряд сильных футболистов и один из лучших форвардов мира, команда может считаться явным фаворитом.

Исландцы выступают отвратительно. Конечно, скромный Лихтенштейн (4:1) они переиграли, а очки с Германией (0:3) стали бы настоящей сенсацией. Однако даже поединок с Арменией (0:2) закончился неожиданно. В июне с большим трудом получилось преодолеть сопротивление Фарерских островов (1:0).

Скорее всего, островитяне так ничего и не покажут в товарищеском противостоянии. «Викинги» любят побороться и покусать оппонента, только вот в последнее время положительных результатов становится всё меньше», — сказал Павлюченко.

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