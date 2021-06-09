Рафаэль Надаль — Диего Шварцман: прогноз Павла Кириченко на игру «Ролан Гаррос»

Профессиональный каппер Павел Кириченко подготовил прогноз на четвертьфинальный матч «Ролан Гаррос» между Рафаэлем Надалем и Диего Шварцманом.



Ставка: Шварцман сделает брейк в 1-м сете за 1.83.



«Четвертьфинал «Ролан Гаррос» — Рафаэль Надаль против Диего Шварцмана.



Доставить проблемы Надалю Шварцману вполне по силам. Соперники сыграют на втором «Ролан Гаррос» подряд — в прошлом году встречались в полуфинале. Тогда брейк-пойнтов за игру у аргентинца было даже больше — сильно хуже была реализация. В двух сетах из трёх Надаль в том матче свою подачу Шварцману проиграл.



На сегодняшний день подача Надаля не является невероятно сложной для брейка. Синнер против испанца половину из своих восьми геймов за матч выиграл на приёме. Поэтому линия практически 50/50 на брейк Шварцмана в стартовом сете видится мне неверной. Я бы выше 1.50 предлагаемый выбор не оценил», — сказал Кириченко.